Кузбасские проекты стали победителями конкурса «Гранты.ФМ».

Проекты жителей Кузбасса вошли в число победителей конкурса «Гранты.ФМ». Всего в этом году поддержку от Фонда Мельниченко получат 160 инициатив, из них 47 будут реализованы на территориях присутствия АО «СУЭК-Кузбасс».

По территориальному распределению абсолютным лидером стал Ленинск-Кузнецкий: от города победили 22 проекта, из них 20 — волонтерские инициативы. В Кемерове поддержку получили 7 проектов. Кузбасс также вошел в число регионов-лидеров по количеству инициатив, поданных на конкурс.

В 2026 году приём заявок на «Гранты.ФМ» проходил с 20 января по 1 марта. Участие могли принять некоммерческие и коммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, территориальные общественные самоуправления, инициативные группы граждан, индивидуальные предприниматели, самозанятые, а также работники предприятий-партнеров Фонда Мельниченко.

Конкурс ежегодно поддерживает инициативы, направленные на развитие местных сообществ и повышение качества жизни в регионах присутствия партнеров Фонда, в том числе АО «СУЭК-Кузбасс». В этом году участники представили проекты в сферах культуры и социальной поддержки, развития талантов, включая науку и образование, спорта и физической культуры. Отдельное внимание было уделено благоустройству, популяризации здорового образа жизни, охране окружающей среды и защите животных.

Впервые работники СУЭК-Кузбасс участвовали в направлении корпоративного волонтерства: каждая инициативная группа могла подать до трех проектов и получить до 50 тысяч рублей на их реализацию.

Высокие результаты стали возможны благодаря качественной подготовке заявок. Участники посещали обучающие семинары и экспертные сессии, где получали обратную связь по структуре проектов, определению целевой аудитории, проработке бюджета.

Как отметила директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева, в этом году увеличилось число проектов-победителей. Для объективной оценки в экспертный совет были приглашены специалисты в области культуры, социальной политики, экологии, спорта и урбанистики.

«Рост числа заявок неизбежно приводит к усилению процедуры отбора. На первом этапе проекты изучили 55 региональных экспертов — специалистов, понимающих специфику и потребности конкретных территорий. Затем свое мнение высказали члены независимого Экспертного совета – люди с большим практическим опытом реализации инициатив в различных сферах благотворительности. Так мы отбираем заявки с наибольшим социальным эффектом. Также Экспертный совет еще и пространство для профессионального диалога: здесь рождаются новые идеи и укрепляются связи сообщества, вовлеченного в развитие территорий»», — подчеркнула Татьяна Журавлева.

Среди победителей профориентационный проект «Школьный химический кластер Кузбасса», который объединит Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Прокопьевск, Кемерово, Новокузнецк, Беловский городской и Прокопьевский муниципальный округа, а также Междуреченск. Школьники 8–11 классов смогут пройти подготовку по профессии «Лаборант химического анализа» с последующим получением свидетельства.

Кузбасские проекты уже неоднократно становились победителями конкурса. Так, в 2025 году из 97 грантополучателей 13 реализовали на территории АО «СУЭК-Кузбасс» — в Ленинске-Кузнецком, Полысаеве, Киселёвске, Прокопьевске и Прокопьевском муниципальном округе. Эти инициативы решили конкретные социальные проблемы и внесли позитивные изменения для жителей. В частности, в Ленинске-Кузнецком запустили онлайн-чат бесплатной психологической помощи для молодёжи, создали на базе спортивной школы детский шахматный клуб «Ход конем» и арт-пространство для творческих мастер-классов. Появились иммерсивные городские прогулки для формирования экологических привычек, а также уникальное инклюзивное пространство для детей с ОВЗ. В этом году поддержку получат наиболее эффективные и перспективные инициативы местных жителей, которые будут реализованы до конца года.