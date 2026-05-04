НовостиПроисшествия4 мая 2026 12:13

Жительницу Кузбасса задержали за аферу с установкой памятников

Мошенница под предлогом установки памятников обманула кемеровчан на 600 тысяч рублей
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

В Кемерове задержали предпринимательницу, которая обманывала людей под предлогом установки памятников на могилах. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее судимая за кражу женщина является владельцем компании по благоустройству мест захоронений. Установлено, что она не выполнила свои обязательства перед девятерыми клиентами, при этом деньги за услуги с них она взяла. Сумма причиненного ущерба составила более 600 000 рублей.

В отношении подозреваемой возбуждены 9 уголовных дел по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что определен маршрут «Бессмертного полка» 2026 в Кемерове, а также новокузнецкие врачи провели первую самостоятельную пересадку печени.