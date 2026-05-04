Жительницу Кузбасса задержали за аферу с установкой памятников

Фото: архив КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове задержали предпринимательницу, которая обманывала людей под предлогом установки памятников на могилах. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее судимая за кражу женщина является владельцем компании по благоустройству мест захоронений. Установлено, что она не выполнила свои обязательства перед девятерыми клиентами, при этом деньги за услуги с них она взяла. Сумма причиненного ущерба составила более 600 000 рублей.

В отношении подозреваемой возбуждены 9 уголовных дел по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что определен маршрут «Бессмертного полка» 2026 в Кемерове, а также новокузнецкие врачи провели первую самостоятельную пересадку печени.