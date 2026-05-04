Заменил ценник: в Кузбассе мужчину задержали за попытку кражи в гипермаркете

В Новокузнецке задержали 46-летнего мужчину, который пытался украсть в магазине товары необычным способом. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

ЧП произошло в гипермаркете на улице Транспортной. Покупатель набрал в тележку несколько килограммов фруктов, овощей и конфет, однако при взвешивании он использовал ценники от других, более дешевых, товаров. После этого мужчина попытался покинуть магазин, но бдительные работники обнаружили кражу и вызвали наряд Росгвардии. Сумма причиненного ущерба превысила 2 тысячи рублей.

Для дальнейшего разбирательства похитителя передали сотрудникам органов внутренних дел.

