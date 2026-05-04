В Кузбассе двое мужчин угнали автомобиль и врезались на нем в трактор

В поселке Яшкино задержали 19-летнего молодого человека, который угнал автомобиль в соседнем поселке Колмогорово. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

По предварительной информации, парень действовал не один, а вместе с приятелем. Вдвоем они похитили «ВАЗ-21074» и поехали кататься. Во время поездки совершили столкновение с трактором и после скрылись с места ДТП.

Росгвардейцы совместно с сотрудником полиции задержали угонщика. Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

