СУЭК-Кузбасс принял участие в Едином дне открытых дверей. Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

СУЭК-Кузбасс выступил партнером Единого дня открытых дверей, организованного в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Участники мероприятия, среди которых были школьники и студенты Ленинска-Кузнецкого, Грамотеино, Киселёвска, получили возможность познакомиться с деятельностью Компании, а также узнать о перспективах карьерного роста и профессионального совершенствования.

В рамках мероприятий ребята посетили сервисное предприятие СИБ-ДАМЕЛЬ и его цеха, где своими глазами увидели процесс ремонта и сборки высокотехнологичного оборудования для угольной отрасли, в том числе для шахт компании, а также познакомились с условиями труда сотрудников завода.

Во время профпроб школьникам удалось пообщаться с работниками компании, специализирующимися на профильных направлениях. Они смогли почувствовать себя участниками производственного процесса и попробовать свои силы в слесарном деле, обогащении полезных ископаемых и монтажных работах. Ребята наблюдали, как режут металл, проводят ситовой анализ угля, изучали устройство производственных механизмов, а на учебных стендах выполняли монтаж электросетей.

Программа встреч оказалась насыщенной: в нее также вошли экскурсии в Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника и Центр подготовки и развития персонала. В музее участники узнали о формировании угольных пластов и развитии угольной промышленности Кузбасса, а в ЦПиРП посетили лаборатории, побывали в кабине тренажера дизелевоза и тепловоза, познакомились на макете с устройством вентилятора главного проветривания.

На мастер-классе «О профессии и работе в компании» ребята смогли задать вопросы специалистам СУЭК-Кузбасс: помощнику начальника участка АБ шахты имени В.Д. Ялевского Семену Зуеву и горному диспетчеру Разрезоуправления Оксане Третьяковой. Школьников интересовали особенности работы на предприятии, условия труда и возможности карьерного роста. Отдельное внимание уделили вопросам получения профильного образования, а также требованиям, предъявляемым к молодым специалистам.

Завершением цикла стали итоговые родительские собрания, прошедшие в Ленинск-Кузнецком горнотехническом и Киселёвском горном техникумах с участием представителей СУЭК-Кузбасс. В рамках встречи «Мы готовим профессионалов!» они рассказали о перспективах энергетической отрасли для экономики Кузбасса и страны, возможностях работы в Компании, ответили на вопросы, волнующие учащихся и их родителей: о преимуществах программы «Профессионалитет», поступлении в новом учебном году и целевом обучении, прохождении производственной практики и дальнейшем трудоустройстве.