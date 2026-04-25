Фонд Мельниченко запускает марафон ко Дню экологических знаний.

Фонд Мельниченко объявил о запуске экологического марафона «Привыкай к зеленому» (#Привыкайкзеленому), приуроченного ко Дню экологических знаний.

Проект пройдет в формате всероссийского флешмоба в социальных сетях.

Цель проекта – формирование экологической культуры и популяризация повседневных практик, снижающих воздействие на окружающую среду. Участникам предлагается рассказать о своих экологических привычках — таких как сортировка отходов, отказ от одноразового пластика, экономия ресурсов – и передать эстафету другим.

Инициатива продолжает системную работу фонда в экологической повестке и развивает сотрудничество с премией «Экология – дело каждого», учрежденной Росприроднадзором. В 2026 году Фонд Мельниченко стал партнером премии и профинансирует отобранные по итогам конкурса инициативы, связанные с 18 регионами его присутствия.

Участники будут публиковать видеоролики в социальных сетях с рассказом о своих экологических привычках. Среди участников также будут проводиться розыгрыши призов. Победителей определят случайным образом среди тех, кто выполнит условия участия, которые будут опубликованы в социальных сетях Фонда.

Генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева: «Мы убеждены, что экологическая ответственность начинается с простых ежедневных решений. Чтобы развивать эту культуру, фонд использует различные возможности: финансирует экологические инициативы в регионах, поддерживает волонтерское движение, стремится привлекать к подобным проектам школьников и студентов. К примеру, наш партнерский проект с химфаком МГУ – 60-я Международная Менделеевская олимпиада по химии, в этом году пройдет в формате углеродно-нейтрального мероприятия. Важно, чтобы экологические привычки внедрялись не только в быту, но и становились неотъемлемой частью профессионального мышления».