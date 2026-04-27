Очистные и проходческие бригады шахты имени В.Д. Ялевского достигли высоких показателей

С начала года коллективы очистных участков шахты имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» выдали на-гора 1 миллион тонн угля и подготовили 2 километра подземных горных выработок.

Работы ведутся на пластах 50 и 52 с вынимаемой мощностью 3,9 и 4,3 метра и запасами угля 6,9 и 10,1 миллиона тонн соответственно.

Параллельно с добычей на предприятии активно идет подготовка фронта горных работ. С начала года проходчики преодолели 2 километра горных выработок. Лучшие результаты среди коллективов показали бригады под руководством Александра Яловега и Александра Чернова, которые используют комбайны фронтального действия.

«Миллион тонн угля с начала года и уверенные результаты проходчиков — это итог слаженной работы всего коллектива и грамотной организации производства. Несмотря на особые горно-геологические условия, наши горняки демонстрируют высокую эффективность. Уверен, что дальнейшее освоение лав с применением современного мощного оборудования позволит нам не только удержать, но и улучшить достигнутые показатели», — отметил директор по производственным операциям АО «СУЭК-Кузбасс» Александр Понизов.

Шахта имени В.Д. Ялевского — одно из самых молодых угледобывающих предприятий Компании, обладает крупной сырьевой базой: промышленные запасы здесь составляют 420 миллионов тонн. Такой ресурсный потенциал обеспечивает предприятию стабильную производственную перспективу на долгие годы. За два десятилетия эксплуатации здесь неоднократно обновляли рекорды. Так, бригада Евгения Косьмина установила мировой максимум добычи — 1 627 000 тонн угля из очистного забоя за месяц.

Высоких производственных показателей удается достигать благодаря применению передовой техники. В лавах используются высокопроизводительные очистные комбайны нового поколения, адаптированные для работы в диапазоне мощностей от 2,4 до 5,5 метра. Оборудование дает возможность автоматизировать процесс добычи и повысить уровень безопасности, обеспечивая высокую месячную нагрузку на забой.

В конце прошлого года парк шахты имени В.Д. Ялевского пополнился новым подземным транспортом на пневмоколесном ходу. Расширение горных работ и увеличение расстояний для доставки людей и оборудования в отдаленные забои способствовали его внедрению. Эта техника уже доказала свою эффективность: в отличие от традиционных подвесных дизель-гидравлических локомотивов и рельсового транспорта, пневмоколесные машины позволяют добираться до подготовительных и очистных забоев быстрее. Это сокращает непродуктивное время в пути и максимизирует полезное рабочее время персонала непосредственно в забое. Кроме того, использование такого типа машин значительно снижает затраты на поддержание транспортной инфраструктуры.

Напомним, что в марте 2026 года для работников предприятия ввели в эксплуатацию новый административно-бытовой комбинат. Он построен с учетом современных требований к комфорту и безопасности труда, что способствует росту производительности и улучшению условий для горняков.