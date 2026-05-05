Поставщик пиломатериалов украл у кузбассовцев 2 млн рублей

В Новокузнецке суд вынес приговор 38-летнему мужчине по делу о мошенничестве на 2 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

Новокузнечанин признан виновным в совершении 20 преступлений. Он принимал заказы на пиломатериалы, брал предоплату, однако на самом деле поставлять товар не собирался. Когда истекал срок договоренности, он просил клиентов подождать, ссылаясь на различные проблемы, а затем и вовсе переставал отвечать на звонки.

Пострадавшими от действий афериста признаны 20 человек, а причиненный ущерб составил более 2 млн рублей.

Мужчина признал свою вину и частично возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием 5 % от заработной платы в доход государства.

