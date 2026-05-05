В мэрии Кемерова объяснили, почему не работают туалеты у Кузбасского моста

В мэрии Кемерова объяснили, почему не работают туалеты за Московской площадью.

Жительница Кемерова пожаловалась на странице губернатора Кузбасса Ильи Середюка во «ВКонтакте» на неработающие туалеты в районе Кузбасского моста.

Горожанка отметила, что на Московской площади созданы комфортные условия для прогулок и отдыха, есть кафе, но не работают туалеты, расположенные ближе к мосту.

«Фактически не обеспечены элементарные санитарные условия: установлены, но работают ни одна туалетная комната за Московской площадью ближе к Кузбасскому мосту. Нет возможности даже руки помыть. А ведь приходят и семьями, с детьми. Просим рассмотреть возможность обеспечить работу хотя бы одной туалетной комнаты», - написала кемеровчанка.

В ответ в мэрии сообщили, что работа туалетов со стороны моста предусмотрена только в период массовых мероприятий. В остальное время можно воспользоваться туалетами со стороны ЛДК.

