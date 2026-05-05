В Кузбассе сотрудника соцучреждения осудили за недопустимые методы воспитания

В Кузбассе бывший старший дежурный специального учебно-воспитательного учреждения признан виновным в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

В прошлом году в течение нескольких месяцев мужчина применял «недозволительные методы воспитания», в том числе физическую силу по отношению к четырем воспитанникам 14 и 15 лет. Один из подростков сообщил о происходящем матери, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы.

Суд назначил бывшему сотруднику 200 часов обязательных работ, а также на три года запретил занимать должности, связанные с воспитанием и образованием несовершеннолетних.

