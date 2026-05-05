В Шерегеше забили первую сваю в основании нового туристического комплекса «Алтын-Шор». Участие в мероприятии приняли полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев и губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Новый комплекс планируют построить до 2038 года. Проект предполагает возведение гостиниц и апарт-отелей, центра медико-социальной реабилитации инвалидов и пострадавших, учебной горнолыжной трассы, бугельного подъемника, траволатора и гондольной канатной дороги, а также ресторанов и магазинов.

Также в Шерегеше полным ходом идет строительство микрорайона «Шория град». Комплекс общей площадью 7,9 Га будет включать в себя 19 домов, пять из которых уже сданы, а также рестораны, кафе, пункты проката, магазины, аптеки, детские сады, аллеи, детские и спортивные площадки.

По словам Ильи Середюка, развитие инфраструктуры Шерегеша - важный шаг в развитии туристической отрасли Кузбасса.

