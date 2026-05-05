За сутки в Кузбассе произошло 724 нарушения ПДД.

В Кузбассе 4 мая произошло 724 нарушения ПДД. Из них 36 совершили пешеходы, 688 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 21 водителя, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 44 факта управления транспортным средством без прав, 32 выезда на встречную полосу и 19 случаев нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 27 нарушений правил использования ремня безопасности (или мотошлема). Также было выявлено 14 нарушений проезда перекрестков, 16 проездов на запрещающий сигнал светофора и 40 случаев непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 3 ДТП, в которых 3 человека травмированы.

