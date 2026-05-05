Кузбассовцев приглашают на конкурс российских брендов «Знай наших».

Стартовал четвертый сезон Всероссийского конкурса растущих брендов «Знай наших». Это эффективная платформа для продвижения местных брендов по всей стране. Победители получают реальные инструменты для роста: продвижение, новые каналы продаж, партнерские соглашения и участие в крупных проектах. Заявки принимаются до 1 июня на сайте.

К участию приглашаются малые и средние предприниматели - производители продуктов питания, одежды, косметики и товаров для дома. Президент России Владимир Путин поручил в этом году уделить особое внимание технологическим брендам. Для них предусмотрены специальные номинации. В них могут участвовать команды, работающие в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта, сельского хозяйства,машинного обучения, энергетики будущего, транспортной инфраструктуры и других областях.

Основные критерии отбора - локализация не менее 30% и рост продаж. Победителей ждут консультации с экспертами, помощь в выходе на маркетплейсы и торговые сети, доступ к обучающим программам, членство в бизнес-объединениях, участие в крупных форумах, поддержка в привлечении инвестиций и широкая информационная поддержка. Церемония награждения пройдет в июле.

