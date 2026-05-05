Кузбассовцу грозит лишение прав за отказ от проверки на опьянение.

В Ленинск-Кузнецком сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления водителя с признаками опьянения. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Инспекторы остановили на улице Шевцовой автомобиль «Лада Приора». За рулем был 25-летний житель с признаками опьянения.

Проверка алкотестером показала, что водитель трезв. Однако у полицейских возникли сомнения. Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование на наркотическое опьянение. Он отказался.

В результате в отношении автомобилиста составили протокол за отказ от медицинского освидетельствования. Ему грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

