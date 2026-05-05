Госавтоинспекторы Кузбасса помогли автомобилисту, попавшему в грязевой плен

В Кузбассе сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь автомобилисту, застрявшему в грязи. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отдел МВД России по Промышленновскому муниципальному округу поступил вызов: в полях, рядом с селом Журавлево, застрял автомобиль «Грейт-Уолл». Инспекторы Иван Беликов и Марк Брейдер быстро прибыли на место и помогли водителю выбраться из затруднительного положения.

