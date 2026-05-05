Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+14°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 8:41

Госавтоинспекторы Кузбасса помогли автомобилисту, попавшему в грязевой плен

В Кузбассе сотрудники Госавтоинспекции помогли автомобилисту, попавшему в грязевой плен
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Фото: Архив редакции.

В Кузбассе сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь автомобилисту, застрявшему в грязи. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отдел МВД России по Промышленновскому муниципальному округу поступил вызов: в полях, рядом с селом Журавлево, застрял автомобиль «Грейт-Уолл». Инспекторы Иван Беликов и Марк Брейдер быстро прибыли на место и помогли водителю выбраться из затруднительного положения.

Ранее мы писали, что в Кемерове автобусы до деревни Журавли вернутся на прежние маршруты с 5 мая, а также в Кузбассе подросток украл 140 пачек сигарет и раздал их.