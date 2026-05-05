В Кузбассе завершается прием заявок на онлайн-шествие «Бессмертного полка»

Завершается прием заявок на онлайн-шествие «Бессмертного полка».

6 мая - последний день для подачи заявок на участие в онлайн-акции «Бессмертный полк». Принять участие можно на официальном сайте, а также через мини-приложения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и МАКС.

Илья Середюк сообщил, что в этом году вновь состоится виртуальное шествие «Бессмертного полка» с портретами дедов и прадедов - тех, кто подарил нам жизнь и свободу. По его словам, онлайн часть стартует 9 мая в 12.00 на сайте проекта и экранах страны, а уличные шествия пройдут во всех территориях Кузбасса. Он призвал прийти с близкими и сохранить правду о Великой Победе.

Для участия в онлайн-акции нужно разместить в личном кабинете фото и информацию о ветеране ВОВ, труженике тыла или другом защитнике Родины. Платформа предлагает инструменты для улучшения качества снимков и раскрашивания черно-белых фотографий. Также можно поделиться историей героя в соцсетях.

