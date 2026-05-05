На Бульваре Героев в Новокузнецке высадят 20 тысяч цветов.

В Новокузнецке озеленение города начали с Бульвара Героев. Об этом сообщил глава города Денис Ильин в соцсетях.

Сегодня специалисты приступили к работе. На Бульваре Героев высадят 20 тысяч цветов: бархатцев, сальвии, цинерарии, канн и нескольких видов петуний. Главную клумбу у Вечного огня украсят красными звездами. Также установят 60 вазонов и разместят подвесные кашпо.

Мэр отметил, что параллельно наводят порядок: моют и красят плиты и ступени, делают косметический ремонт, устанавливают скамейки с урнами и временное ограждение.

«Уважаемые горожане, прошу вас с пониманием отнестись к временным неудобствам. Пожалуйста, не пересекайте ограждение - его уберут в ночь перед Днем Победы», - отметил Денис Ильин.

