РСХБ: В Кемеровской области аграрии получили в 1 квартале 1 млрд рублей

За 1 квартал 2026 года сельхозпроизводители Кемеровской области получили поддержку в размере 1 млрд рублей. До конца года филиал планирует выдать еще 4 млрд рублей, основная часть средств будет предоставлена на льготных условиях.

«Успешное прохождение периода весенних полевых работ — залог будущего урожая и продуктовой стабильности региона. По прогнозу в 2026 году мы направим на поддержку аграриев около 5 млрд рублей, значительная часть будет выдана на льготных условиях», — рассказал директор Кемеровского филиала РСХБ Аркадий Чурин.

В Кузбассе уже начались первые работы на полях, в 2026 году посевная площадь составит 915,9 тыс. га (из них 819 тыс. га — яровой сев), в планах увеличение посева масличных культур.

«Основных задач две: хозяйственная — обеспечить кузбассовцев свежими продуктами, и стратегическая — увеличить объемы переработки и экспорта. Последнее особенно важно, ведь аграрная отрасль сегодня — один из главных драйверов диверсификации нашей экономики», — подчеркнул губернатор региона Илья Середюк.

Всего Россельхозбанк предоставил аграриям в СФО 22 млрд рублей, что на 29% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Почти 70% от суммы – 15,1 млрд рублей – сельскохозяйственный сектор получил на льготных условиях. Общий объём средств распределяется так: 12,5 млрд рублей пошли на нужды крупного агробизнеса (+40,4% к 1 кварталу 2025 года), а 9,5 млрд рублей (+16,9% в сравнении с 1 кварталом прошлого года) – среднего, малого и микробизнеса в АПК.

«Россельхозбанк» предоставляет финансовую поддержку предприятиям АПК любого «размера», мы планируем и впредь кредитовать аграриев на льготных условиях. В 2026 году мы продолжаем наращивать объёмы выдачи по льготной ставке. Стоит отметить, что в некоторых регионах РСХБ является единственным кредитором для сельхозпроизводителей», — прокомментировали в пресс-службе РСХБ по Сибирскому федеральному округу.

Россельхозбанк оказывает сельскому хозяйству не только финансовую поддержку. В апреле в четырёх регионах СФО началось бесплатное обучение в «Школе фермера» для 141 агрария, в том числе 41 человек приступили к обучению в Кузбассе. Проект реализуется в партнёрстве с Минсельхозом и правительствами регионов, учит открывать рентабельный агробизнес, повышать эффективность действующего, находить новые области для своих проектов.