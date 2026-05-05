В Кузбассе осудят мужчину, незаконно хранившего боеприпасы

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Прокопьевске завершили расследование уголовного дела против 42-летнего жителя. Его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В декабре прошлого года полицейские получили информацию о том, что мужчина хранит боеприпасы. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

При обыске в квартире обвиняемого нашли около 130 патронов разного калибра в пластиковом ящике из-под инструментов. В гараже мужчины обнаружили еще 40 патронов для нарезного охотничьего оружия.

Дознаватель установил, что у мужчины не было разрешения на оружие, а боеприпасы он получил от отца, увлекавшегося охотой. Сейчас собрана доказательная база. Дело направлено в суд. По статье обвинения максимальное наказание - 8 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Новокузнецком округе один человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом, а также в Кемерове осудят экс-директора стройфирмы за мошенничество на 16 млн рублей.