Погода в Кузбассе 6 мая 2026 года: от -1 до +26 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 6 мая 2026 года.

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 6 мая 2026 года. В этот день будет переменная облачность, ночью кратковременные дожди, днем местами кратковременные дожди. Местами грозы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +4…+9 градусов, местами до -1 градуса. Днем ожидается +14…+19 градусов, местами до +26 градусов. Ветер обещают южный 3–8 метров в секунду, местами порывы ночью до 14 метров в секунду, днем до 16 метров в секунду.

Погода в Кемерове 6 мая 2026 года

В среду, 6 мая 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность, кратковременный дождь, днем гроза.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +6…+8 градусов. Днем ожидается +17…+19 градусов. Ветер обещают южный 3–8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 6 мая 2026 года

В среду, 6 мая 2026 года, погода в Новокузнецке будет пасмурная, без осадков. Температура воздуха ночью покажет до +12 градусов. Днем ожидается до +24 градусов. Ветер обещают юго-западный, 4 метра в секунду.

