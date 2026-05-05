Более 600 экспертов на форуме в Шерегеше обсудили развитие курорта

Более 600 экспертов в Шерегеше определили пути круглогодичной загрузки главного курорта Сибири.

В Кузбассе завершился III Всероссийский горнолыжный форум «Сила гор. Шерегеш». В нем приняли участие более 600 человек: представители власти, лидеры туристической индустрии, инвесторы, специалисты по адаптивному спорту и общественные деятели.

На заседании отдельной рабочей группы обсудили развитие флагмана туристической отрасли Кузбасса, СТК «Шерегеш».

По словам Ильи Середюка, важно опережающими темпами создавать инфраструктуру, чтобы не ограничивать инвесторов в сетях и транспорте. Уже прорабатывают строительство объектов водоснабжения, теплоснабжения и расширение дорожной сети. Это ключевые условия для долгосрочного роста курорта и реализации крупных инвестпроектов.

Губернатор отметил, что строительство международного аэропорта, который совместно с сектором D курорта решено включить в Программу газификации Кузбасса на 2026-2030 годы, позволит значительно увеличить пассажиропоток.

Помимо инфраструктурных ограничений, обсуждали кадровые и законодательные вопросы, а также меры поддержки инвесторов.

Среди интересных предложений - организация на базе Таштагольского техникума горных технологий и сферы обслуживания центра «Студ.Туризм.Кузбасс». Он будет проводить образовательные программы для студентов со всей Сибири. Перспективной выглядит и идея открытия профильных туристических классов в школах Кузбасса.

