Экологическая акция Сбера объединила волонтеров в 10 городах Сибири

Фото: пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк.

В конце апреля – начале мая в 10 сибирских городах прошла экологическая акция Сбера «Марафон рек и парков» — более 1500 участников из разных компаний объединились для того, чтобы привести в порядок городские парки, скверы и другие места отдыха.

Так, в Кемерово сотрудники банка и их семьи убирали мусор в Кузбасском парке. В субботнике участвовало 120 человек, которые собрали около 500 кг. мусора. А в Новокузнецке банкиры, совместно с партнерами, почти 200 человек, собрали 250 кг. мусора. Здесь порядок наводили в сквере им. В.П.Манеева

Помимо Кемерово и Новокузнецка, субботники прошли в Абакане, Барнауле, Горно-Алтайске, Красноярске, Кызыле, Новосибирске, Омске и Томске. В общей сложности в 10 городах Сибири было собрано более 15 тонн отходов, которые отправили на полигоны и в переработку.

Помимо уборки, участников акции ждала насыщенная программа: зарядка, мастер-классы для детей и полевая кухня.

«Марафон рек и парков» — это не только экологическая инициатива, но и важная часть корпоративной культуры Сбера, направленная на поддержку волонтерства, командного духа и заботу об окружающей среде.

