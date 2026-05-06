В Сибири завершился пятый сезон программы развития детских проектных инициатив

В городах Сибири подвели итоги пятого сезона образовательной программы детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего». В проекте приняли участие 40 команд старшеклассников и студентов колледжей Новокузнецка, Междуреченска, Прокопьевска, Таштагольского и Гурьевского округов.

Цель программы — обучение ребят навыкам социального проектирования и вовлечение их в решение задач по развитию городской среды. В течение первого этапа участники изучали основы проектной деятельности, финансового моделирования, маркетинга и коммуникаций. Впервые у них появилась возможность побороться за микрогранты, и благодаря этому четыре команды уже приступили к реализации своих проектов: интеллектуальные соревнования по решению физических задач, профориентационные экскурсии, инженерные квесты и популяризация краеведения. 25 команд подали проекты на грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!».

«Программа „ЕВРАЗ: Люди будущего“ создает уникальную среду для развития территорий через инициативы молодёжи. Это наглядный пример того, как партнёрство бизнеса, образовательной среды и молодежи дает ощутимый результат для городов Кузбасса», — отметила директор регионального центра корпоративных отношений «Сибирь» ЕВРАЗа Анастасия Кривоноженко.

«ЕВРАЗ: Люди будущего» действует в Сибири с 2021 года, на Урале – с 2022 года. За этот период реализовано более 265 инициатив, а участниками программы стали 2650 школьников, студентов и кураторов-педагогов.