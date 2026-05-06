За сутки в Кузбассе произошло 716 нарушений ПДД.

В Кузбассе 5 мая произошло 716 нарушений ПДД. Из них 21 совершили пешеходы, 695 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 18 водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 50 фактов управления транспортным средством без прав, 30 выездов на встречную полосу и 28 случаев нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 46 нарушений правил использования ремня безопасности (или мотошлема). Также было выявлено 18 нарушений проезда перекрестков, 17 проездов на запрещающий сигнал светофора и 59 случаев непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 9 ДТП, в которых 1 человек погиб, 9 - травмированы.

