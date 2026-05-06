В Кузбассе повторно поймали пьяного мотоциклиста без прав

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Междуреченске сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления мотоциклом бесправника, имеющего признаки опьянения. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

На улице Усинской наряд ДПС заметил мотоцикл и остановил его. От водителя, у которого не было прав на управление транспортным средством, исходил резкий запах алкоголя изо рта. Он отказался проходить тест на месте и в медучреждении.

Оказалось, что в марте этого года его уже привлекали к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Повторное вождение в нетрезвом виде теперь грозит ему уголовным наказанием.

Ранее мы писали, что в Новокузнецком округе один человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом, а также в Кемерове осудят экс-директора стройфирмы за мошенничество на 16 млн рублей.