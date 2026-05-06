В Кемерове осудили налетчика за ограбление магазина под угрозой ножа

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Кемерове осудили грабителя, который угрожал ножом продавцу и украл деньги и сигареты из магазина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В октябре прошлого года в полицию обратился сотрудник круглосуточного магазина. Он рассказал, что ночью в магазин зашел неизвестный и под угрозой ножа забрал деньги и сигареты. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Выяснилось, что 22-летний грабитель, ранее неоднократно судимый, действовал вместе с другом. Один из них остался ждать на улице, а второй зашел в магазин, надел маску и достал нож. Угрожая продавцу, он украл деньги из кассы и два блока сигарет.

Полицейские изъяли похищенное, маску и нож. После сбора доказательств дело передали в суд. Грабителя признали виновным и приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что в Новокузнецком округе один человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом, а также в Кемерове осудят экс-директора стройфирмы за мошенничество на 16 млн рублей.