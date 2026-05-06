В Кузбассе оштрафовали мать подростка, управлявшего мотоциклом

В Ленинске-Кузнецком полицейские привлекли к ответственности мать несовершеннолетнего, управлявшего мотоциклом. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские заметили и остановили на улице Орджоникидзе 15-летнего водителя мотоцикла эндуро. Инспекторы отстранили подростка от управления мототехникой и вызвали на место мать школьника.

В ходе беседы сотрудники полиции выяснили, что «опасную игрушку» подростку приобрела мать. В отношении женщины составили протокол за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Ей назначен административный штраф в размере 30 000 рублей.

Сотрудники ПДН привлекли мать юного нарушителя. Собранные материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

