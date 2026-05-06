НовостиЧто происходит6 мая 2026 7:58

Ветклинике в Кузбассе запретили использовать рентген-аппарат

Судебные приставы приостановили работу рентген-аппарата в ветеринарной клинике Новокузнецка
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

В Новокузнецке ветеринарная клиника использовала рентген-аппарат с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

Проверка показала, что у клиники не было лицензии на использование источников ионизирующего излучения, а также не обеспечивалась радиационная безопасность, что создавало угрозу жизни и здоровью сотрудников.

Суд признал юридическое лицо виновным в административном правонарушении (ч. 1 ст. 6.3 КоАП) и запретил использовать рентгенологический аппарат на 90 суток.

Ранее мы писали, что 9 мая до Московской площади в Кемерове запустят шаттлы, а также за неделю более 500 кузбассовцев пострадали от клещей.