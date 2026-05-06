Ветклинике в Кузбассе запретили использовать рентген-аппарат

В Новокузнецке ветеринарная клиника использовала рентген-аппарат с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

Проверка показала, что у клиники не было лицензии на использование источников ионизирующего излучения, а также не обеспечивалась радиационная безопасность, что создавало угрозу жизни и здоровью сотрудников.

Суд признал юридическое лицо виновным в административном правонарушении (ч. 1 ст. 6.3 КоАП) и запретил использовать рентгенологический аппарат на 90 суток.

