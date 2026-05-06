Кемеровчанку оштрафовали за привезенные из Таиланда сувениры

Фото: Кемеровская таможня.

Кемеровские таможенники нашли в багаже туристки редкие кораллы. Об инциденте рассказали в пресс-службе Кемеровской таможни.

Женщину, прилетевшую из Пхукета, остановили в аэропорту Новокузнецка для выборочного таможенного контроля. Ее багаж проверили с помощью рентген-техники и... обнаружили там три коралла весом 576 граммов. Оказалось, что кемеровчанка нашла фрагменты на пляже и привезла их на память об отдыхе. Она и не догадывалась, что «морские сувениры» являются мадрепоровыми кораллами, которые подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

На женшину составили два протокола за недекларирование товаров и несоблюдение установленных запретов и ограничений (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ и ст. 16.3 КОАП РФ).

