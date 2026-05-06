Кузбассовцы могут проголосовать за объекты благоустройства до 12 июня

Фото: канал в МАХ Ильи Середюка.

До 12 июня кузбассовцы могут выбрать объекты благоустройства на следующий год. Об этом напомнил губернатор Илья Середюк в своих соцсетях.

В 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который реализуется при поддержке партии «Единая Россия», будет приведено в порядок 86 пространств. Их предстоит выбрать самим жителям. Для этого нужно зайти на сайт zagorodsreda.gosuslugi.ru, авторизироваться через Госуслуги и проголосовать за понравившийся объект.

«Такой формат уже показал свою эффективность. За время работы проекта мы благоустроили больше 600 общественных пространств», - отметил Илья Середюк.

Ранее мы писали, что 9 мая до Московской площади в Кемерове запустят шаттлы, а также за неделю более 500 кузбассовцев пострадали от клещей.