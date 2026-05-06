Погода в Кузбассе 7 мая 2026 года: +26 градусов, дожди и грозы

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 7 мая 2026 года.

В четверг, 7 мая 2026 года, в Кузбассе ожидаются дожди и грозы. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночные часы температура воздуха по области будет в пределах +6 … +11, местами до 0... +5, днем потеплеет до +16 … +21, местами до +26 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на северо-западный, 3-8 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Прогнозируются дожди, грозы.

Погода в Кемерове 7 мая 2026 года

В Кемерове 7 мая ночью ожидается температура +7 … +9, днем +19 … +21 градус. Ветер будет усиливаться до 13 метров в секунду. Также возможны кратковременные дожди.

