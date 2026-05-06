В Кемерове у светофора демонтируют кнопку вызова пешеходной фазы

7 мая пешеходный светофор на пересечении ул. Терешковой и пр. Притомский начнет работать в жестком режиме.

В Кемерове демонтируют вызывное пешеходное табло на переходе у здания по проспекту Притомскому, 20. Об этом сообщили в городской администрации.

С 7 мая зеленый свет для пешеходов будет включаться автоматически, а не по кнопке вызова. Это связано с увеличением количества пешеходов на данном участке.

Движение транспорта по улице Терешковой и проспекту Притомскому останется без изменений.

Ранее мы писали, что 9 мая до Московской площади в Кемерове запустят шаттлы, а также за неделю более 500 кузбассовцев пострадали от клещей.