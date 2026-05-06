В Кузбассе 14-летний подросток пропал по дороге из школы

Фото: ОМВД России по г. Прокопьевску.

В Прокопьевске пропал без вести 14-летний Артем Станиславович. Ориентировку с приметами подростка опубликовало ОМВД России по г. Прокопьевску.

Вчера, 5 мая, около 15.00 юноша ушел из школы №2 на улице Обручева и исчез.

Приметы Артема: на вид 15-16 лет, рост 170 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет в голубую ветровку с белой полоской, белую рубашку, черные штаны, черные кроссовки.

Полицейские просят всех, кто знает что-либо известно о местонахождении школьника, сообщить об этом по телефонам в Прокопьевске: 8-(3846)-62-10-08, 8-(3846)-62-25-83 или 02 (102 с мобильного).

Ранее мы писали, что жителей Кемерова развезут по домам после фейерверка в День Победы, а также этим летом в Кузбассе отремонтируют более 80 километров дорог по нацпроекту.