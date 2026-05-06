Росгвардия взяла под защиту автомобили скорой еще в одном городе Кузбасса

В Ленинск-Кузнецком в шести автомобилях скорой медицинской помощи установили кнопки вызова Росгвардии. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

В экстренной ситуации медики могут воспользоваться тревожными кнопкам: сигнал о ЧП поступит на пульт централизованной охраны, и на вызов будет направлен ближайший экипаж. При необходимости силовики смогут сопроводить медицинские бригады при госпитализации пациентов.

На сегодняшний день подобная система действует на 157 автомобилях скорой помощи в 14 населенных пунктах Кузбасса.

