В Кемерове 7 и 8 мая введут ограничения на автомобилистов

Фото: администрация г. Кемерово.

7 и 8 мая в Кемерове изменится организация дорожного движения на улице Мичурина, Притомском и Московском проспектах. Об этом предупредили в городской администрации.

Причина ограничений - мероприятия в парке Победы имени, у монумента «Воину-Освободителю» и автомотопробег, приуроченные ко Дню Победы.

Так, с 20:00 четверга, 7 мая, до 11:00 пятницы, 8 мая, будет запрещена парковка на следующих участках:

- по ул. Мичурина от ул. Красноармейской до пр. Советского; - по пр. Притомскому от б-р. Строителей до ул. Волгоградской; - по пр. Московскому от б-р. Строителей до дома №25; - на парковке монумента «Воину-Освободителю».

В пятницу, 8 мая, с 07:00 до 11:00 автомобили не смогут проехать:

- по ул. Мичурина две полосы от ул. Красноармейской в сторону пр. Советского; - въезд на парковку мемориала «Воину-Освободителю».

