Более 250 тысяч кузбассовцев проголосовали за объекты благоустройства

Более 250 тысяч кузбассовцев уже проголосовали за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Илья Середюк на региональном форуме партии «Единая Россия», где подвели итоги реализации Народной программы за 5 лет.

«Пять лет назад основой для Народной программы стали десятки тысяч наказов и предложений от жителей региона. Именно на собранные партией идеи наших земляков мы опирались при выборе приоритетных объектов для строительства и ремонта», - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что в Кузбассе появляются новые школы и поликлиники, ремонтируются дороги, идет газификация села, благоустраиваются общественные пространств. Важно, что сами кузбассовцы не остаются равнодушными и активно включаются в процессы изменений.

Напомним, голосование за объекты благоустройства продолжится до 12 июня. Принять в нем могут участие жители региона старше 14 лет на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, авторизовавшись через портал «Госуслуги». Также выбрать объект и отдать свой голос можно с помощью волонтеров, которые дежурят в местах массового пребывания людей.

