Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+18°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 мая 2026 7:53

В Кузбассе супруги могут на 20 лет лишиться свободы за совершенное преступление

В Новокузнецке поймали супругов-наркоторговцев с крупной партией запрещенных веществ
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке поймали супругов-наркоторговцев с крупной партией запрещенных веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

О драгилерах силовикам стало известно благодаря оперативной информации, полученной в рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Парочку - 47-летнего жителя Осинников и его ранее судимую 46-летнюю супругу – задержали. У них нашли около 400 граммов наркотиков, что является особо крупным размером.

«Супруги выполняли роль оптовых закладчиков интернет-магазина по продаже наркотиков. Фигуранты выехали в Новосибирск, где забрали крупную партию запрещенного вещества, после чего привезли ее в Новокузнецк с целью дальнейшего сбыта бесконтактным способом», - сообщили в полиции.

Мужчина с женщиной стали фигурантами уголовного дела. Они могут лишиться свободы на 20 лет.

Ранее мы писали, что в Кемерове автобусы и троллейбусы временно изменят свои маршруты 9 мая, а также на шахте «Алардинская» в Кузбассе приостановлена добыча угля из-за задымления.