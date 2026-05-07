В Кузбассе супруги могут на 20 лет лишиться свободы за совершенное преступление

В Новокузнецке поймали супругов-наркоторговцев с крупной партией запрещенных веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

О драгилерах силовикам стало известно благодаря оперативной информации, полученной в рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Парочку - 47-летнего жителя Осинников и его ранее судимую 46-летнюю супругу – задержали. У них нашли около 400 граммов наркотиков, что является особо крупным размером.

«Супруги выполняли роль оптовых закладчиков интернет-магазина по продаже наркотиков. Фигуранты выехали в Новосибирск, где забрали крупную партию запрещенного вещества, после чего привезли ее в Новокузнецк с целью дальнейшего сбыта бесконтактным способом», - сообщили в полиции.

Мужчина с женщиной стали фигурантами уголовного дела. Они могут лишиться свободы на 20 лет.

