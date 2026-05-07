Молодежь Кузбасса может подать заявку на конкурс инициативного бюджетирования

Стартовал прием заявок на конкурс Молодежного инициативного бюджетирования.

В Кузбассе стартовал прием заявок на новое направление инициативного бюджетирования «Молодежный Кузбасс - идеи для вас». Проект направлен на создание современных пространств для самореализации молодых людей и станет третьим по счету в регионе.

На конкурс принимаются идеи по обустройству и техническому переоснащению помещений или зданий, где могут появиться медиаплощадки, студенческие зоны, цифровые студии и мастерские.

Губернатор Илья Середюк подчеркнул, что в регионе формируется система, где молодые люди могут предлагать и воплощать свои идеи при поддержке властей. «У нас есть успешная практика реализации двух других проектов - «Твой Кузбасс - твоя инициатива» и «Школьные идеи будущего». Они доказали: когда люди сами участвуют в выборе проектов, результат всегда лучше», - отметил он.

В этом году в рамках молодежного инициативного бюджетирования будут реализованы два проекта на общую сумму 1,5 млн рублей. В состав конкурсной комиссии войдут представители органов государственной власти, молодежных и общественных организаций.

