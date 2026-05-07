За сутки в Кузбассе произошло 773 нарушения ПДД.

В Кузбассе 6 мая произошло 773 нарушения ПДД. Из них 23 совершили пешеходы, 750 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 15 водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 48 фактов управления транспортным средством без прав, 33 выезда на встречную полосу и 8 случаев нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 49 нарушений правил использования ремня безопасности. Также было выявлено 17 нарушений проезда перекрестков, 10 проездов на запрещающий сигнал светофора и 39 случаев непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 3 ДТП, в которых 4 человека травмированы.

