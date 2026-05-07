Кузбасс готовится встречать День Победы.

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в рамках Года единства народов России в Кузбассе проходят торжественные мероприятия.

В Кемерове на Московской площади прошла легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кузбасс». В эстафете приняли участие около тысячи человек: школьники, студенты, кадеты, сборные трудовых коллективов города.

В Гурьевском округе уже в 21-й раз прошел легкоатлетический «Пробег Победы» по маршруту Салаир - Гурьевск. В забеге приняли участие около 200 спортсменов.

Студенты Прокопьевского строительного техникума приняли участие во Всероссийской акции «Синий платочек Победы».

Кузбасс присоединился ко Всероссийской хоровой акции «Катюша», посвященной Дню Победы и Году единства народов России. Творческие коллективы региона записали видео с исполнением песни. Ролик можно увидеть 9 мая в соцсетях правительства Кузбасса.

В музее изобразительных искусств Кузбасса открылась выставка «Окна ТАСС». Посетители увидят 150 агитационных плакатов и листовок времен Великой Отечественной войны, а также мультимедийные проекты. Особое внимание уделено блокадному Ленинграду и эвакуации ленинградцев в Кузбасс. Выставка работает до 28 июня.

