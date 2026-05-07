В Кузбассе осудят рецидивиста, который ограбил женщину-инвалида.

В Ленинске-Кузнецком завершено расследование уголовного дела против 44-летнего жителя. Мужчина обвиняется в грабеже. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В полицию обратилась 69-летняя жительница. Она рассказала, что знакомый похитил у нее телефон. Ущерб составил около 5 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Следователь выяснил, что мужчина пришел к знакомой, которая имеет проблемы со здоровьем. Он попросил у нее денег, но получил отказ. Тогда грабитель взял телефон со стола.

На просьбы вернуть гаджет мужчина не реагировал. Когда женщина попыталась забрать телефон, грабитель ударил ее по лицу и убежал. Телефон он сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил на алкоголь.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Полицейские изъяли и вернули телефон законной владелице.

