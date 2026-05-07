В Кемерове осудили мужчину за кражу телефонов в магазинах

В Кемерове вынесен приговор жителю, который похитил в магазинах телефоны
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кемерове осудили мужчину за кражу телефонов в магазинах.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове вынесли приговор по уголовному делу, возбужденному против ранее судимого 37-летнего жителя. Его обвинили в краже. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Летом прошлого года в полицию обратились представители двух магазинов компьютерной техники. Они рассказали, что кто-то украл товары с витрин. Ущерб составил более 130 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Выяснили, что мужчина приходил в магазины, убеждался, что за ним никто не наблюдает, и забирал мобильные телефоны с витрин. Он украл три устройства, которые потом продал. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 8 по 10 мая, а также 9 мая в Кемерове перекроют дороги в центре в связи проведением торжественного марша и шествия «Бессмертного полка».