Погода в Кузбассе 8 мая 2026 года: до +28 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 8 мая 2026 года. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 8 мая 2026 года. В этот день будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, местами туманы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, местами +1…+6 градусов. Днем ожидается +18…+23 градусов, местами до +28 градусов. Ветер обещают южный 2–7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Погода в Кемерове 8 мая 2026 года

В пятницу, 8 мая 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность, местами туман, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +7…+9 градусов. Днем ожидается +21…+23 градуса. Ветер обещают южный 2–7 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 8 мая 2026 года

В пятницу, 8 мая 2026 года, погода в Новокузнецке будет облачная, без осадков. Температура воздуха ночью покажет до +11 градусов. Днем ожидается до +19 градусов. Ветер обещают южный, 3 метра в секунду.

Ранее мы писали, что синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 8 по 10 мая, а также 9 мая в Кемерове перекроют дороги в центре в связи проведением торжественного марша и шествия «Бессмертного полка».