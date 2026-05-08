Фото: ЛизаАлерт.

В Кузбассе два пожилых человека пропали в лесу. Ориентировки с приметами пенсионеров разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Кузбасс».

Так, в Таштаголе 83-летняя Зоя Тепчегешева ушла в среду, 6 мая, в лес и до настоящего времени не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавая, седые волосы. Была одета в розовую куртку, синие резиновые сапоги, темные штаны и салатовую шапку.

Кроме того, в поселке Берюли в Березовском пропал 75-летний Валерий Мигов. Он ушел в лес в четверг, 7 мая.

Фото: ЛизаАлерт.

‎Приметы мужчины: рост 168 см, нормального телосложения, обрит наголо. ‎Был одет в серую куртку, синюю кофту, штаны, серую шапку.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавших или готов оказать помощь в их поисках, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8 800 700-54-52 или 112.

Ранее мы писали, что вечный огонь зажжен еще на двух мемориалах в Кузбассе, а также 9 мая 2026 года в Кемерове перекроют дороги в центре в связи проведением торжественного марша и шествия «Бессмертного полка».