В минздраве Кузбасса рассказали, как начать утро с хорошего настроения

Утро стоит начинать не с просмотра новостей, а с небольшой зарядки. Об этом заявили в минздраве Кузбасса.

В ведомстве дали 5 советов, как настроиться на хороший день.

Первая хорошая привычка – стакан воды натощак: он запускает обмен веществ и помогает организму проснуться изнутри. Вторая – умывание прохладной водой: это быстрый способ взбодриться, сузить поры и улучшить тонус кожи.

Третья рекомендация – сделать легкую 10-минутную разминку: она разбудит мышцы и подарит энергию на весь день. Четвертая – отказ от телефона в первые 60 минут после пробуждения: мозг должен просунься без потока новостей и уведомлений.

В пятых, специалисты советуют правильно завтракать: блюдо должно быть сбалансированным, содержать белки и сложные углеводы.

