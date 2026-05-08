НовостиОбщество8 мая 2026 2:02

В минздраве Кузбасса рассказали, как начать утро с хорошего настроения

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Утро стоит начинать не с просмотра новостей, а с небольшой зарядки. Об этом заявили в минздраве Кузбасса.

В ведомстве дали 5 советов, как настроиться на хороший день.

Первая хорошая привычка – стакан воды натощак: он запускает обмен веществ и помогает организму проснуться изнутри. Вторая – умывание прохладной водой: это быстрый способ взбодриться, сузить поры и улучшить тонус кожи.

Третья рекомендация – сделать легкую 10-минутную разминку: она разбудит мышцы и подарит энергию на весь день. Четвертая – отказ от телефона в первые 60 минут после пробуждения: мозг должен просунься без потока новостей и уведомлений.

В пятых, специалисты советуют правильно завтракать: блюдо должно быть сбалансированным, содержать белки и сложные углеводы.

Ранее мы писали, что из Новокузнецка запустили еще один прямой рейс во Вьетнам, а также горноспасатели завершили работы на шахте «Алардинская» в Калтане, где утром 7 мая произошло задымление.