Кузбасские медики спасли упавшего с шестиметровой высоты рабочего из поселка Теба, большую роль сыграло оказание первой помощи до прибытия экстренных бригад. Об этом рассказал министр здравоохранения Андрей Тарасов.

Рабочий получил черепно-мозговую травму, переломы, множественные раны головы и лица. Первой на место прибыла фельдшер местного здравпункта Ольга Иродова. Медик с 30-летним стажем срочно связалась с Кузбасским центром медицины катастроф, а также ввела пациенту обезболивающие и кровоостанавливающие препараты, наложила повязки, установила капельницу.

Эвакуировать пострадавшего пришлось вертолетом, так как автомобильного сообщения с поселком нет, а транспортировать мужчину по воде или поездом было невозможно. Посадка была сложной: специальной площадки не было, вертолет смог сесть только с третьей попытки.

Пострадавшего доставили в Новокузнецкую городскую клиническую больницу №1. Сейчас он находится в реанимации.

