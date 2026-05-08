Врач предупредил жителей Кузбасса о проснувшихся змеях

В Кузбассе проснулись змеи, первые рептилии были замечены в Шерегеше. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный токсиколог области Константин Сиворонов.

По его словам, из ядовитых змей чаще всего в регионе встречается гадюка обыкновенная. Ее укус в 99% случаев не смертелен для здорового взрослого, но главное правильно оказать первую помощь. Так, необходимо уложить пострадавшего горизонтально (чем меньше он двигается — тем медленнее яд разносится по лимфе), снять украшения, промыть ранку водой с мылом или хлоргексидином, давать побольше пить. Нельзя накладывать жгут, прижигать, отсасывать яд.

«Пострадавшего нужно доставить в стационар в ближайшие 2-3 часа», - отметил главный токсиколог Кузбасса.

