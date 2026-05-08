Эксперты готовят заключение по рухнувшему участку трассы Бийск - Новокузнецк

Фото: ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса".

Эксперты начали готовить заключение по результатам инженерно-геологического и геофизического обследования поврежденного участка трассы Бийск – Мартыново – Кузедеево - Новокузнецк. После получения заключения специалисты приступят к разработке проекта по восстановлению дороги, сообщили в Дирекции автодорог Кузбасса.

На сегодняшний день на поврежденном участке дороги выполнено профилирование погрузчиком и укрепление полотна с помощью щебеночно-песчаной смеси. Проезд по-прежнему открыт только для легковых автомобилей, а также машин оперативных служб. Движение грузовых автомобилей запрещено.

Ранее мы писали, что из Новокузнецка запустили еще один прямой рейс во Вьетнам, а также горноспасатели завершили работы на шахте «Алардинская» в Калтане, где утром 7 мая произошло задымление.