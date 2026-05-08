В Кузбассе должник оплатил штраф, испугавшись уголовного наказания

Фото: архив КП. Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе мужчина оплатил задолженность, испугавшись замены уголовного штрафа на более суровый вид наказания. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

Мужчина ранее уже был лишен водительских прав за нетрезвую езду, однако снова сел за руль, находясь «под градусом». В этот раз на нарушителя завели уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 200 тыс. рублей.

Должник внес первый платеж по рассрочке, а потом пропал и перестал выходить на связь с судебными приставами. Но сотрудники ведомства разыскали его и предупредили, что в случае пропуска сроков оплаты уголовного штрафа назначенное ему наказание может быть заменено на реальное ограничение свободы. После этого мужчина сразу же оплатил всю сумму долга.

Ранее мы писали, что из Новокузнецка запустили еще один прямой рейс во Вьетнам, а также горноспасатели завершили работы на шахте «Алардинская» в Калтане, где утром 7 мая произошло задымление.