Илья Середюк поздравил жителей Новокузнецка с наступающим Днем Победы

В Новокузнецке на Площади Побед почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Участие в церемонии «Во имя Мира» принял губернатор Илья Середюк. Он поблагодарил собравшихся ветеранов за мужество и трудовой подвиг.

«Площадь Побед — сердце нашего города, которое навсегда соединило боевую и трудовую славу Кузбасса. В суровые годы войны Кузнецкий металлургический комбинат стал настоящей кузницей Великой Победы. Каждый второй танк, каждая вторая бронемашина и самоходка, каждый третий штурмовик страны были защищены прочной броней КМК. Среди кузнецких металлургов — 15 Героев Советского Союза. Героизм наших дедов и прадедов — бесценное наследие, которое мы бережно храним и передаем нашим детям и внукам», — сказал Илья Середюк.

Участники церемонии почтили память героев минутой молчания, а также возложили цветы к Вечному огню. После этого торжественные мероприятия продолжились у стелы «Город трудовой доблести» в сквере имени маршала Г.К. Жукова.

